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    索罗斯也来批判谷歌、FB：妨碍整个业界创新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月26日消息，此前有谷歌前员工吐槽公司缺乏创新力，就在今天，乔治·索罗斯世界经济论坛上也批判了Facebook和谷歌这样的大公司。他认为这些公司妨碍创新，已经统治不了几天了。

    索罗斯也来批判谷歌、FB：妨碍整个业界创新
    索罗斯也来批判谷歌、FB：妨碍整个业界创新（图片来自于谷歌）

           索罗斯认为，按照现在的趋势发展下去，Facebook和谷歌这样公司的业务及社交网络的回报率将会很低。索罗斯发表这样言论的时机非常有趣，恰好是Facebook正在重建其新闻反馈及社交媒体平台之时。

           此前一名曾在谷歌任职13年的工程师在社交网络上发文章，吐槽谷歌公司已经失去了创新性，仅剩下“100%关注竞争对手”。

           这位工程师名叫史蒂夫·耶格（Steve Yegge），2005年从亚马逊跳槽到谷歌。他在博文中谈到自己离开谷歌的决定时说，该公司现在过于关注对手，而不再关注用户。他表示，Google Home智能音箱、Allo聊天软件和Android Instant Apps等产品分别抄袭了亚马逊Echo、FacebookWhatsApp和微信

           “谷歌已经成为100%关注对手的公司，而不再关注客户。”他写道，“他们改变的意愿不强。虽然内部的最新口号是‘只需关注用户，其他水到渠成’。但可惜的是，这只停留在口头层面。”

           他表示，员工并没有足够的时间定期与用户互动，相反，却要依靠竞争对手的活动来判断人们想要什么。



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6762974.html report 1183    【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，此前有谷歌前员工吐槽公司缺乏创新力，就在今天，乔治·索罗斯世界经济论坛上也批判了Facebook和谷歌这样的大公司。他认为这些公司妨碍创新，已经统治不了几天了。索罗斯也来批判谷歌、FB：妨碍整个业界创新（图片...
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