挑战亚马逊！苹果拟重新设计iBooks应用

【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，据彭博社报道，苹果公司拟将重新设计iBooks应用，为此苹果还聘用了一名前亚马逊高管来帮助设计。苹果的目的也是简单直接，继续挑战亚马逊在数字图书市场上的主导地位。



苹果拟重新设计iBooks应用（图片来自baidu）

媒体援引消息人士说法，重新设计后的iBooks应用将在未来几个月内发布，其界面更加简洁，并将推出一个专为有声读物设计的标签。苹果公司在去年12月聘用了亚马逊旗下有声读物部门Audible前高级副总裁卡西夫·扎法尔（Kashif Zafar），他将负责领导iBooks应用的重新设计。

业界人士指出，苹果公司此举旨在重新获取电子书服务市场上的份额。

其实苹果在电子书市场吃过大亏。2010年苹果进入电子书市场的时候，史蒂夫·乔布斯就与一些出版商签订定价协议。乔布斯认为这样能够很好的对抗竞争对手亚马逊。但是美国司法部却不那么想，他们认为苹果的这种行为是扰乱市场的行为，原本只售9.9美元的电子书抬高至12.99美元。

2016年，苹果电子书垄断案终于落定，最终苹果已支付4亿美元罚款告终。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：挑战亚马逊！苹果拟重新设计iBooks应用http://news.zol.com.cn/676/6762971.html