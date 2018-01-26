苹果公布iOS11.3新功能:用户可选择是否降频

【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，苹果官方发布公告，介绍了即将推出的新系统iOS 11.3中的新增功能，其中就包括库克承诺的，降频主动回归用户的选项，以及级移动设备定位功能（Advanced Mobile Location，AML）和隐私系统页面。



苹果公布iOS11.3新功能（图片来自baidu）

苹果表示，用户可自主选择是否降频。在新系统的“设置”-“电池”中，新增了两项新功能：1，可以显示电池效能并建议电池是否需要维修。支持iPhone 6以上手机；2，可以查看iOS 10.2.1中首次推出的、用于动态管理最佳效能以预防意外关机的电源管理功能是否已开启，并能选择将其关闭。这项功能支持的机型包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。

高级移动设备定位功能（AML）指的是，它能让iPhone用户拨打紧急求助电话（如报警）时，将手机的精确地点数据发送给紧急电话运营者。

目前这项定位发送功能将在9个国家开放使用，但不包括美国。因为美国的无线通信运营商会通过GPS和无线通信基站定位确定移动设备的位置。

据了解，AML功能是由英国通讯公司BT Group和谷歌共同研发，2016年就已经可以在安卓手机上的9个国家中使用。

隐私页面指的是，新版本的iOS和macOS系统中，苹果将引入一个新的隐私页面，在应用程序要求输入个人信息时出现。虽然苹果已经有一些保护隐私的提醒，当应用程序想要获取用户的定位、通讯录、相册等时候做出警告，但这次的新隐私界面似乎是专门防止网络钓鱼行为。

2017年10月，有网友曾经在网上发帖，指出做一个仿照苹果系统密码输入框的钓鱼弹窗多么容易。而苹果这次推出的隐私功能似乎就是针对这种情况，以防恶意软件伪装成苹果的页面并要求密码准许。

据苹果CEO库克爆料，iOS 11.3系统更新将会在下月发布。

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