早报：Moto X4新机即将发布 骁龙636+6G内存

【科技早餐】

Moto X4新机即将发布：骁龙636+6G内存

近日摩托罗拉在印度推特放出预告，将在2月1日在印度发布全新Moto X4手机，搭载骁龙636处理器+6GB大内存，依旧支持IP68级别方程防水，其他方面没有很大的改变。最后，摩托罗拉印度公司称这款手机是"全新moto X4"，确认将在2月1日正式登陆印度市场。

Zol点评：中端机市场的配置也越来越高，不知道这次摩托罗拉能够带来何种惊喜。



Moto X4新机即将发布：骁龙636+6G内存（图片来自于推特）

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近日有传言显示，短视频平台快手正在进行新一轮的融资，此次融资总价值高达10亿美元。在这轮融资之后，快手视频的市值将会达到180亿美元，这对于他们赴美IPO上市来说无疑是个好消息。【点击详情】



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索尼移动近日表示将为旗下机型提供一个修复补丁来修复之前一直闹得沸沸扬扬的英特尔CPU安全漏洞“崩溃”和“幽灵”，但这并不是面向所有Xperia机型的。索尼在其推特上明确表示，Xperia Z5不会获得“崩溃”和“幽灵”的安全补丁更新，同时期的产品，包括Z3+和Z4平板也不会获得该补丁。【点击详情】

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中国电信近日对外公布了其2018年的全网通3.0版计划，此计划将在原来的基础上进一步推动全网通终端的普及。据悉，中国电信在2018年将提供30亿元的全网通激励奖金，其中明星机激励为4亿元，渠道激励为10亿元，线上渠道激励4亿元，泛智能激励2亿元，物联网激励3亿元。【点击详情】

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