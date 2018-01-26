【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，近日有传言显示，短视频平台快手正在进行新一轮的融资，此次融资总价值高达10亿美元。在这轮融资之后，快手视频的市值将会达到180亿美元，这对于他们赴美IPO上市来说无疑是个好消息。



传快手视频将进行新一轮融资：总价值10亿美元（图片来自于谷歌）

知情人士透露， 快手计划以大约170亿美元的估值展开融资，因此他们的融资目标为10亿美元左右。 去年3月份的时候，快手视频的估值仅有30亿美元。如今将近一年时间过去，如果融资成功，那么估值的上涨幅度将会达到6倍之多。

去年三月份，快手宣布他们已经完成新一轮的融资，这次融资总价值为3.5亿美元。继上一次融资百度领投之后，此次融资是由腾讯领投的。与此同时，快手也希望能够在除资金层面之外与腾讯和百度等公司实现更深层次的合作。

而在去年11月的时候，曾有消息显示快手计划今年在香港上市。不过随后快手方面就进行了澄清，表示那是一则不实消息。目前，快手的累计注册用户达到7亿，日活超过1亿。

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