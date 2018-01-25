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    Google I/O大会时间确认：5月8日圆形剧场召开

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月25日消息，谷歌公司今天正式对外宣布，每年一度的Google I/O开发者大会将于2018年5月8日至10日举行。此次大会将在加利福尼亚州山景城的海岸线圆形剧场举行。目前，谷歌还没有开启门票的售卖。

    Google I/O大会时间确认：5月8日圆形剧场召开
    Google I/O大会时间确认：5月8日圆形剧场召开（图片来自于谷歌）

           据了解，谷歌今年的开发者大会上很有可能发布最新的Android系统，同时Google Home和Daydream VR产品线也将迎来全新的发布。谷歌通过一个在线智力游戏揭晓了今年Google I/O开发者大会的举办时间，线索包括一个菠萝蛋糕，它可能为今年Android P系统的真正代号提供了暗示。

           据XDA的开发者@Mishall Rahman爆料，其在谷歌提交的AOSP信息中，发现了下一代Android系统版本代号“Pi”也由业内人士推测真正代号或是Pie，即馅饼。

          谷歌将在Android9.0上进一步强化Project Treble模式。Project Treble最大的好处除了能帮OEM厂商更快的为自家手机提供最新的系统更新，同时还可以让开发者更加便利的定制和修改自己的系统，而无须等待厂商适配，如果你的手机支持这个模式，那么完全不用在担心没有新系统可以更新了。       

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Google I/O大会时间确认：5月8日圆形剧场召开http://news.zol.com.cn/676/6761919.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6761919.html report 1041    【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，谷歌公司今天正式对外宣布，每年一度的Google I/O开发者大会将于2018年5月8日至10日举行。此次大会将在加利福尼亚州山景城的海岸线圆形剧场举行。目前，谷歌还没有开启门票的售卖。Google I/O大会时间确...
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