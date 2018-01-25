Twitter COO宣布离职：传原因是未当选CEO

【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，据外媒报道，Twitter首席运营官安东尼·诺托（Anthony Noto）宣布辞职，从Twitter离职后，安东尼·诺托将担任网贷创业公司Social Finance的CEO。



Twitter COO宣布离职（图片来自baidu）

Twitter CEO杰克·多西在Twitter消息中表示，对诺托的离职感到难过，并对诺托在Twitter取得的成绩表示感谢。诺托则在一份声明中表示，很荣幸能与多西共事，并称他的离职是“喜忧参半”。Twitter拒绝就诺托的离职提供更多信息

对于安东尼·诺托离职原因，暂未知晓。不过消息人士透露，安东尼·诺托一直希望成为CEO，但在Twitter，他的职业规划存在障碍。2015年，Twitter联合创始人杰克·多西（Jack Dorsey）重新出任CEO。

据悉，安东尼·诺托早前一直在高盛担任要职。 近几年，在业绩动荡，高管不断调整的情况下，诺托一直都是Twitter令投资者安心的存在。现在诺托离职的消息引发了Twitter股价的下跌。

另外，接近TwitterCEO 杰克、多西的消息人士表示，尽管诺托的离职肯定会留下空白，但这并没有被认为是对Twitter复苏计划的威胁。

摩根大通分析师道格·安穆斯（Doug Anmuth）表示：“尽管我们对诺托的离职感到失望，但并不认为投资主题发生了改变。我们仍然相信，Twitter的故事和财务情况将在未来一年内得到加强。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Twitter COO宣布离职：传原因是未当选CEOhttp://news.zol.com.cn/676/6761872.html