解决碎片化问题 Android9.0有望超越iOS

Android的碎片化问题已经是老生常谈了，前几个版本也号称解决碎片化问题，但实际效果都不太好。如今，2018谷歌I/O大会的相关信息已被“破解”，时间定于今年5月8-10日，地点则是山景城的Shoreline Amphitheatre，时间与地点都与去年相同。而一直以来都让谷歌头疼的碎片化问题，也是重点之一。



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Android 9.0代号为Pie，其最大的亮点就是深度集成Project Treble模式。而这个Project Treble模式最大的好处就是直接让开发者定制和修改系统，无需厂商适配，在一定程度上来说，只要手机支持Android 9.0，都能在第一时间更新到最新系统。



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而且在安卓开放源代码项目（AOSP）中最近的一个提交报告发现，Android 9.0有可能会限制应用程序访问Android SDK中未记录的API，这就像iOS系统是一样了。锁定API之后虽然可以保护用户免受滥用这些API的垃圾应用程序的侵害，但其开放性肯定会受到限制。Android之所以能做到现在这么大与其开放性的特性是分不开的。现在反其道而行之的利弊问题还是值得慎重考虑的，而且这样下去的话，Android怕不是要成了第二个iOS了。



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总的来说，Android在系统流畅度方面能继续提高肯定的好事，虽然避免不了会被喷抄袭，但能有效改善系统流畅度无疑是Android用户最大的期望。至于能不能真的像说的那样超越iOS并不好说，毕竟这话已经说了很多次了，什么时候能实现还不确定。还是希望谷歌能给用户带来更多的惊喜，让我们拭目以待。



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