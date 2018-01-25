微信内测新功能：可切换账号关闭朋友圈

近日，微信正在内测几项新功能，其中对我们影响最大的2项功能是：双账号一键切换、关闭朋友圈。下面我们就来具体看下它们在测试版本中是如何展现的。



图源：百度

双账号可一键切换，但不能同时登录

我们可以看到在用户设置页面中，点击切换账号后即可添加一个新账号。添加完毕后就可以在2个账号之间来回切换了。但在账号下方会显示“当前使用”四个字，说明2个账号不可同时使用。



图源：36kr

朋友圈/小程序 都可以关闭了

同样在设置页面中，测试版新加入了“发现页管理”选项，进入后我们可以看到扫一扫、摇一摇、朋友圈、小程序等后面都加上了开关键。如果全部关闭那么微信页面就会变得空空如也。



图源：36kr

这次改动有何意义？

仅从这次改动中的这2项功能我们可以看出，张小龙正在让微信变成一个越来越简单的工具。以目前的朋友圈为例，当中充斥着太多的“垃圾信息”，我们的精力有时不受控制的会浪费在这些社交琐事上。

结合张小龙之前在微信公开课上的说法，微信公众号将成立独立APP。这会再一次帮助微信剥离出去一个“吸精利器”。在大家都想着如何进一步捆绑用户的今天，微信却给了大家更多的选择权。笔者认为微信若能将这种尊重用户的态度保持下去，它终将成为一款生命悠长的好产品。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信内测新功能：可切换账号关闭朋友圈http://news.zol.com.cn/676/6761669.html