【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，贾跃亭目前在美国更多的精力都放在了法拉第未来身上，并且已经开始整顿公司的风气。不过从现实状况来看依旧不乐观，近期法拉第未来HR部门负责人Crystal Peterson已经辞职。



贾跃亭整饬法拉第未来：但HR负责人离职了（图片来自于腾讯）

有法拉第未来内部员工透露，Crystal Peterson离职之后，大部分的员工都收到了一封内部邮件，邮件中表示法拉第未来对于违反公司利益和使命的行为采取零容忍政策。不管是那些泄露公司商业机密、与竞争对手合作的人，或者是不断传递消极情绪的人，这些都是法拉第未来所不能容忍的。

本月初的时候，贾跃亭对外发布了“贾跃亭关于《关于责令贾跃亭回国履责的通告》的回应函”，全权委托甘薇和贾跃民处理其债务问题。

贾跃亭在回应函中提到，对于乐视公司由于债务问题而产生的社会影响，他感到非常的愧疚和自责，他也希望能够尽一切的办法来解决问题。同时在回应函中，贾跃亭也首次确认，美国FF公司融资已经取得重大进展，他也将继续推进电动汽车的交付。对于国内债务问题，他将委托甘薇和贾跃民全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任。

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