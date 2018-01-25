前员工吐槽谷歌无创新:靠抄微信、FB、亚马逊

【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，外媒报道，日前一名曾在谷歌任职13年的工程师在社交网络上发文章，吐槽谷歌公司已经失去了创新性，仅剩下“100%关注竞争对手”。



前员工吐槽谷歌无创新（图片来自baidu）

这位工程师名叫史蒂夫·耶格（Steve Yegge），2005年从亚马逊跳槽到谷歌。他在博文中谈到自己离开谷歌的决定时说，该公司现在过于关注对手，而不再关注用户。他表示，Google Home智能音箱、Allo聊天软件和Android Instant Apps等产品分别抄袭了亚马逊Echo、FacebookWhatsApp和微信。

“谷歌已经成为100%关注对手的公司，而不再关注客户。”他写道，“他们改变的意愿不强。虽然内部的最新口号是‘只需关注用户，其他水到渠成’。但可惜的是，这只停留在口头层面。”

他表示，员工并没有足够的时间定期与用户互动，相反，却要依靠竞争对手的活动来判断人们想要什么。

史蒂夫·耶格在博文中虽指出，无人驾驶部门Waymo和开源软件TensorFlow都是令人振奋的产品，但主要观点并未改变：由于被对手抢占先机，谷歌已经失去了创新能力。

对此谷歌拒绝予以置评。

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