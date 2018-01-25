马云金句：要写书 名字叫阿里的1001个错误

【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，阿里巴巴集团董事局主席马云在出席2018年冬季达沃斯年会时，又是频频爆金句。马云谈到自己的人生经历和创业过程时称，我想写一本书，如果我能写的，如果有时间的话，我就会写‘阿里巴巴一千零一个错误’。



马云：要写书 名字叫阿里的1001个错误（图片来自baidu）

谈到自己的人生经历和创业过程，马云表示当初也没觉得自己会成功。因此马云认为，要从错误中去学习，不是因为能避免错误，而是当这些错误到来的时候知道如何应对。“我想写一本书，如果我能写的，如果有时间的话，我就会写‘阿里巴巴一千零一个错误’，这是我人生当中最宝贵的一些体验，我的财富不是我取得多少成就，而是我们有多少的痛苦和错误。”

“像我这样的人，出生在一个很贫穷的家庭，我没受过很好的教育，考试不管是出于什么原因，总是不及格，但是我那个时候没有钱、没有技术、也没有什么好的背景、没有什么富裕的叔叔伯伯，但是我注意到的是，跟那些年轻人说，我十年之后跟你竞争，我相信十年后会发生这样的事情，所以我朝着这个目标做的每一件事情我都是相信十年之后会发生这件事，所以我就朝着那个方向努力。”

他还提到自己找工作失败的过程。有30多个公司都拒绝了自己，“你想有24个人去应聘肯德基的工作，有23个被录取了，只有我没有被录取，像我和我的表兄弟一块去一个四星级酒店去应聘，等了几个小时他录取了我也没录取，所以看着我说你简直没希望了。”

除了以上这些，马云还在达沃斯年会上说了很多金句：

“在电商购物网站当中，我们发现，女性会买很多东西，但女性都是在给老公、孩子、父母买东西，而男性只为自己买东西”，马云说。

“一个人怎么可能有2千万、20亿美元那么多钱呢，不管你工作多努力，你都不该有那么多钱，人们把钱放在这里是对你的信任，所以我们应该比政府更好的花这个钱，把钱花在对的地方”，马云说。

“如果你想成功的话，要从其他人的错误当中学生，不要从成功当中去学习，不要去听那些成功的故事，因为成功的背后有很多原因”，马云说。

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