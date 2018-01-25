【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，近日电动汽车公司特斯拉公司CEO马斯克立下军令状，他希望在未来十年中特斯拉可以达到6500亿美元市值的目标。如果一天没有得到，那么他将不会获取薪酬。



特斯拉CEO马斯克放狠话：10年内市值达6500亿（图片来自于谷歌）

目前，特斯拉公司的市值为600亿美元，而全球首富杰夫·贝佐斯旗下的亚马逊公司市值为6490亿美元，因此马斯克距离这一目标还有很大的差距。马斯克军令状的条款是，如果特斯拉完成所有财务目标，包括营收和利润等，马斯克将得到价值558亿美元的股票。

特斯拉公司的量产计划一直处理的不顺利，本月初的时候他们再次下调了Model 3的生产目标。这样的情形，似乎也意味着公司CEO艾隆·马斯克之前的承诺也要泡汤了，不过特斯拉还希望能够在今年进行大规模融资。

目前，特斯拉公司手中持有35亿美元现金。资银行Cowen & Co分析师杰夫·奥斯本也透露，特斯拉为了实现量产目标，他们将会继续进行融资。之前特斯拉高管在财报会议上提到，一旦能够提高Model 3的产量，该公司的现金流就将大幅改善，原因是该公司可以在付费给供应商之前从消费者手中收集资金。

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