马云：电商是趋势 未来不会存在中国制造

【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，阿里巴巴集团董事局主席马云参加2018年冬季达沃斯年会，并在“推动电子商务发展”分论坛上表示，未来不会存在中国制造、在美国制造、在秘鲁制造，而将是在互联网上制造。



马云：电商是趋势（图片来自新浪）

马云认为，即使目前还有数字鸿沟亟待解决，但电商一定未来，将取代很多传统商业方式。他表示，在过去20年，即使物流、支付、信贷等存在不完善，但电商依旧在快速发展。

“未来不会存在中国制造、在美国制造、在秘鲁制造，而将是在互联网上制造，年轻人在网上相互连接，使得所有年轻人、所有小企业，全球采购、全球销售、全球交付、旅行全球，靠手机就行，连护照都不要，这就是趋势了，谁也挡不住。”

马云还列举了他在秘鲁的见闻做例子，称，自己前几年去秘鲁的一个广场，他们在做展示，很仇恨电商，突然来了一个秘鲁年轻人说用互联网卖了秘鲁的产品卖到了新西兰、澳大利亚。“电商一定会成为未来的，因为年轻人非常喜欢，只要是年轻人喜欢的事情那就是未来。”

另外，马云还对现在有所抬头的贸易保护主义发表了自己的看法，称世界不要用贸易作为武器，要把贸易作为解决问题的方案。我相信我们用互联网、用电商来鼓励年轻人，贸易越多商业就越多，“要让技术、政策来鼓励600万或者是1600万、甚至6000万的小企业繁荣发展。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：马云：电商是趋势 未来不会存在中国制造http://news.zol.com.cn/676/6761393.html