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    美光公布GDDR6显存方案：Rambus贡献物理层

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】1月25日消息，美光日前公布了自家的GDDR6显存方案，而美光这次是与诸多合作伙伴共同合作开发GDDR6，其中Rambus提供物理层，Northwest Logic负责控制器，Avery Design搞定验证IP。

    美光公布GDDR6显存方案：Rambus贡献物理层
    美光公布GDDR6显存方案（图片来自baidu）

           美光官网刊出的规格表中可以看到，美光GDDR6只有8Gb(2GB)容量一种版本，电压也分为1.35V、1.25V，前者对应速率14/13/12Gbps，后者对应12/10Gbps，和SK海力士的有些类似，都不如三星电子。 

           美光GDDR6目前已经试产，今年第一季度量产。不过美光表示，他们的GDDR6显存不仅仅适用于传统显卡，还可满足高性能网络、自动驾驶、AI人工智能、5G通信基础架构等更多领域的需求。

            另据了解，Rambus提供的GDDR6物理层兼容行业标准，可满足ASIC、SoC布局需求，速度支持12Gbps、14Gbps、16Gbps，两个16位通道高最大带宽512Gbps。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美光公布GDDR6显存方案：Rambus贡献物理层http://news.zol.com.cn/676/6761020.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6761020.html report 729 【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，美光日前公布了自家的GDDR6显存方案，而美光这次是与诸多合作伙伴共同合作开发GDDR6，其中Rambus提供物理层，Northwest Logic负责控制器，Avery Design搞定验证IP。美光公布GDDR6显存方案（图片来自baidu）  &n...
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