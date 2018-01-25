美光公布GDDR6显存方案：Rambus贡献物理层

【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，美光日前公布了自家的GDDR6显存方案，而美光这次是与诸多合作伙伴共同合作开发GDDR6，其中Rambus提供物理层，Northwest Logic负责控制器，Avery Design搞定验证IP。



美光公布GDDR6显存方案（图片来自baidu）

美光官网刊出的规格表中可以看到，美光GDDR6只有8Gb(2GB)容量一种版本，电压也分为1.35V、1.25V，前者对应速率14/13/12Gbps，后者对应12/10Gbps，和SK海力士的有些类似，都不如三星电子。

美光GDDR6目前已经试产，今年第一季度量产。不过美光表示，他们的GDDR6显存不仅仅适用于传统显卡，还可满足高性能网络、自动驾驶、AI人工智能、5G通信基础架构等更多领域的需求。

另据了解，Rambus提供的GDDR6物理层兼容行业标准，可满足ASIC、SoC布局需求，速度支持12Gbps、14Gbps、16Gbps，两个16位通道高最大带宽512Gbps。

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