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    MacBook Air要退休？苹果13寸新MacBook曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

                中关村在线新闻资讯】1月24日消息，据macrumors报道，苹果将在今年准备推出一款13英寸的MacBook，用来取代MacBook Air，其实市场上传闻MacBookAir将被取代也不是一天两坛，因为该产品自2015年3月重大修订以来，它在性能或外观上并没有什么明显变化。

    MacBook Air要退休？苹果13寸新MacBook曝光
    苹果13寸新MacBook曝光（图片来自baidu）

    　   根据最新消息，有业内人士透露，触控面板厂商GIS（业成）将获得新款的MacBook显示屏订单。根据供应链的消息，苹果计划在2018年下半年发布入门级13英寸MacBook。

    　　随着MacBook系列的销售趋势增长，到2018年底，苹果将达到月发货量60万台的水平（目前为30万台），根据最新透露的消息下一代入门级MacBook会取代苹果当前最便宜的笔记本电脑—MacBook Air（价格为999美元）。

    　　另外还有报道称，苹果将为新的MacBook使用全新的显示技术和一些核心的配件，以便和其他品牌形成差异化。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MacBook Air要退休？苹果13寸新MacBook曝光http://news.zol.com.cn/676/6760418.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6760418.html report 747 【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，据macrumors报道，苹果将在今年准备推出一款13英寸的MacBook，用来取代MacBook Air，其实市场上传闻MacBookAir将被取代也不是一天两坛，因为该产品自2015年3月重大修订以来，它在性能或外观上并没有什么明显变化。苹果13寸新Ma...
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