MacBook Air要退休？苹果13寸新MacBook曝光

【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，据macrumors报道，苹果将在今年准备推出一款13英寸的MacBook，用来取代MacBook Air，其实市场上传闻MacBookAir将被取代也不是一天两坛，因为该产品自2015年3月重大修订以来，它在性能或外观上并没有什么明显变化。



苹果13寸新MacBook曝光（图片来自baidu）

根据最新消息，有业内人士透露，触控面板厂商GIS（业成）将获得新款的MacBook显示屏订单。根据供应链的消息，苹果计划在2018年下半年发布入门级13英寸MacBook。

随着MacBook系列的销售趋势增长，到2018年底，苹果将达到月发货量60万台的水平（目前为30万台），根据最新透露的消息下一代入门级MacBook会取代苹果当前最便宜的笔记本电脑—MacBook Air（价格为999美元）。

另外还有报道称，苹果将为新的MacBook使用全新的显示技术和一些核心的配件，以便和其他品牌形成差异化。

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