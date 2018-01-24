苹果HomePod要来了 消费级人工智能的前哨站

苹果在今天宣布智能音箱HomePod将于2月9日在美国、英国和澳大利亚正式开售，HomePod将会兼容iPhone 5s和更新版本iPhone、iPad Pro、iPad Air和更新版本、iPad mini 2和更新版本，已经iPod touch(6代)相兼容。

HomePod是苹果在去年WWDC上推出的智能音箱产品，内置苹果A8处理器七个智能列阵播放器、六个列阵麦克风。

软件方面，HomPod集成了Apple Music，Siri和HomeKit，用户可以在HomePod上面播放自己Apple Music的音乐列表，问Siri任何问题，或者直接使用HomePod控制智能家居产品。



苹果确认HomePod于2月9日开售

事实上，谷歌、微软、苹果、亚马逊甚至索尼都推出了自己的智能音箱产品，是什么原因让这些巨头企业都不约而同地投入这么个没有多少利润的小电器呢？答案是抢占消费领域人工智能入口。

科技领域的下一次革命浪潮在哪里？业内基本都看得很明白了，就是人工智能。但是人工智能如何真正落地成为一种消费市场的商品，这是迫切需要解决的课题。在这一点上，几大公司都有一个共识，那就是先在家庭中“植入”一个最基础的终端作为中枢，后续才能不断地输出自己的产品和服务。

而这个终端，目前看来就是智能音箱，这主要出于几个方面的考虑：

其一、价格适中，容易作为家庭日常电器选择；

其二、具备发声功能，可以与人工智能语音助手进行互动，并收集会话数据通过大数据不断调教人工智能；

其三、充当语音指令执行开关，最佳的连接智能家居的中枢。



亚马逊echo智能音箱

智能音箱作为为这些巨头企业打前哨的产品再合适不过了，而且我相信今后会越来越多的家庭会购买这类产品，然后被逐渐转化为下一个时代的潜在消费力。而苹果的入局能够加速这个进程。

不得不承认，苹果在推动产品市场化和教育市场方面有着极大的能力，一种类型的产品能否快速被市场接受，苹果的作用不容忽视。所以苹果的入局不仅仅是对苹果自身的提振，也是对整个智能音箱市场的提振。

这种市场格局我们认为对于中国的厂商来说非常有利，因为我们自认中国产品在打开市场冰冻期方面并没有多少能力，但是在成熟市场的运作方面却天赋异禀。如果苹果能够将智能音箱的概念迅速普及，那么中国厂商就有更大的发挥余地。

所以，我们认为，国内目前有意开拓智能音箱市场的厂商并不用太过着急提前布局，利用这段时间打磨产品才是重点。智能音箱市场在中国一定会迎来春天，到那时候的竞争才是真正有效的，现在着急抢占市场很可能最后是为别人做了嫁衣。

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