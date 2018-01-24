【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，近年来Uber公司的业绩一直不佳，新任CEO达拉·科斯罗萨西也想要解决这样的问题。最近他在接受采访的时候表示，他认为随着公司业务的不断成熟，Uber公司有希望在三年内实现盈利。



Uber CEO对未来非常自信：三年内实现盈利（图片来自于谷歌）

从过往的数据来看，Uber每年的亏损额高达数十亿美元，实现盈利是公司最重要的一个转变。科斯罗萨西称Uber将继续寻求积极扩张，但也将设法提高效率。他并未给出实现盈利的具体时间，不过他预计盈利将会在2022年到来。

除此之外，科斯罗萨西在出席慕尼黑DLD科技大会时表示，未来十年之内美国即将出现飞行汽车，而这些汽车将会受到人们的追捧。飞行汽车对于交通的拥堵是一个非常好的解决办法。

科斯罗萨西认为飞行汽车会在10年内实现，它将和电动汽车一起解决城市拥堵问题。不过，全自动出租车仍然要等到10至15年，因为3D地图仍然需要完善，而传感器的价格依然太高。因此，10年之内出现的飞行汽车是解决问题的最好方式。

在出席此次会议时，科斯罗萨西也谈到了Uber在德国的发展问题。他们已经在欧洲许多城市都有相关的扩张计划。Uber也希望能够在他们的外卖业务上做出一定的成绩，科斯罗萨西预计该业务将在今年成为全球最大外卖公司。







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