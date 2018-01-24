【中关村在线新闻资讯】1月24日消息， 近日摩根大通分析师Narci Chang发布了一份全新的投资者报告，报告中表示目前iPhone X的订单量持续走弱，因此这款手机的出货量与上季度相比将下滑50%。这一降幅也超过了iPhone的其他机型。



摩根大通分析师看衰iPhone X：Q1出货削减50%（图片来自于谷歌）

据了解，去年第四季度iPhone X全球出货2900万部，这也让他成为当季度出货量最高的智能手机。正因为上一个季度出货量的暴增，因此在更加凸显这一个季度的疲软。不过，这些分析师也承认，对于1000美元的手机来说，iPhone X现在的表现依旧令人印象深刻。

近期iPhone手机的需求在持续走低，华尔街的投资机构也对苹果的前景并不看好。大西洋证券公司在美国时间本周一的时候将苹果的股票评级进一步的下调，从“增持”调整至“中性”。

这已经不是第一家近期调整苹果股价评级的投资机构了。就在上周，投行Longbow Research已经下调了苹果的股票评级。同时，iPhone在短期之内迎来爆发的可能性不高，因此他们下调了苹果公司的股价。

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