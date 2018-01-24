文化部公布《FGO》《贪玩蓝月》等六款违规游戏

【中关村在线新闻资讯】1月24日消息：文化部近日公布了6起禁止内容类网络游戏的典型案件，涉及到7款目前市面上的游戏产品，分别是：《新世纪福音战士：破晓》、《街机电玩城》、《命运冠位指定》、《碧蓝航线》、《极品芝麻官》、《欢乐炸金花》、《贪玩蓝月》。

这些游戏均在不同程度上存在宣扬色情、赌博、违背社会公德等禁止内容，故在文化部的专项行动中被查处。



相关游戏

以下为各游戏被处罚的原因：

《新世纪福音战士：破晓》：个别女性角色形象暴露，动作带有明显的性暗示，含有宣扬色情的内容；



《街机电玩城》：含有宣扬赌博的内容；

《命运冠位指定》《碧蓝航线》：多个女性游戏角色形象暴露，大面积裸露身体，含有违背社会公德的内容；

《极品芝麻官》：部分游戏情节允许玩家“刑讯逼供”“贪污受贿”，含有违背社会公德的内容；

《欢乐炸金花》：包含的“经典场”“万人炸金花”和“飞禽走兽”功能均含有宣扬赌博的内容；

《贪玩蓝月》：宣传推广含有违背社会公德的内容。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：文化部公布《FGO》《贪玩蓝月》等六款违规游戏http://news.zol.com.cn/676/6760115.html