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    文化部公布《FGO》《贪玩蓝月》等六款违规游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月24日消息：文化部近日公布了6起禁止内容类网络游戏的典型案件，涉及到7款目前市面上的游戏产品，分别是：《新世纪福音战士：破晓》、《街机电玩城》、《命运冠位指定》、《碧蓝航线》、《极品芝麻官》、《欢乐炸金花》、《贪玩蓝月》。

    　　这些游戏均在不同程度上存在宣扬色情、赌博、违背社会公德等禁止内容，故在文化部的专项行动中被查处。

    文化部严查网络游戏违法违规内容 公布六起典型案件
    相关游戏

    　　以下为各游戏被处罚的原因：

    　　《新世纪福音战士：破晓》：个别女性角色形象暴露，动作带有明显的性暗示，含有宣扬色情的内容；

    　　《街机电玩城》：含有宣扬赌博的内容；

    　　《命运冠位指定》《碧蓝航线》：多个女性游戏角色形象暴露，大面积裸露身体，含有违背社会公德的内容；

    　　《极品芝麻官》：部分游戏情节允许玩家“刑讯逼供”“贪污受贿”，含有违背社会公德的内容；

    　　《欢乐炸金花》：包含的“经典场”“万人炸金花”和“飞禽走兽”功能均含有宣扬赌博的内容；

    　　《贪玩蓝月》：宣传推广含有违背社会公德的内容。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：文化部公布《FGO》《贪玩蓝月》等六款违规游戏http://news.zol.com.cn/676/6760115.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6760115.html report 863    【中关村在线新闻资讯】1月24日消息：文化部近日公布了6起禁止内容类网络游戏的典型案件，涉及到7款目前市面上的游戏产品，分别是：《新世纪福音战士：破晓》、《街机电玩城》、《命运冠位指定》、《碧蓝航线》、《极品芝麻官》、《欢乐炸金花》、《贪...
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