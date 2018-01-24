乐视网今日正式复牌：开盘15分钟就跌停

【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，乐视网（300104.SZ）今日复牌，开盘15分钟，乐视跌停板封单760万手，换手率仅0.04%，最新股价13.8元，最新市值550.54亿元。



乐视网今日正式复牌（图片来自baidu）

乐视网停牌至今已过去九个多月，今日乐视网复牌后，开盘仅仅15分钟后就跌停也是意料之中。

业内对于乐视网的预测也是一片灰暗。之前重仓持有乐视网的基金公司已经多次对其估值进行下调，最新的估值低至3.91元左右。如果按乐视网停牌前股价为15.33元计算，等于复牌后要连续13个跌停板。

据了解，乐视在发布复牌公告的同时，乐视网还提示了2017 年业绩大幅下滑的风险。由于乐视网存在因关联方欠款未能有效 偿还导致现金流极度紧张，从而出现业务经营困难，各类收入较大幅度下滑等情 况；同时，公司日常运营成本并未相应减少，且融资成本大幅增加；此外，关联 方应收款项存在部分回收困难的情形，公司存在 2017 年度计提大额坏账准备的可能。

乐视网财经总监张巍透露，乐视网关联欠款余额达到 75.31 亿元，涉及关联方 50 余家，其中主要包括乐视智能终端科技有限公司 25.83 亿元、乐视移动智能信 息技术（北京）有限公司 9.93 亿元、乐视电子商务（北京）有限公司 5.66 亿元、 乐视控股（北京）有限公司 4.86 亿元、乐视手机电子商务（北京）有限公司 4.41 亿元等

2017年1月15日，孙宏斌携150多亿元驰援乐视。“如今入主一年，融创为乐视操碎了心。”有投资者问孙宏斌，是否后悔入股乐视网。

孙宏斌说，做生意总是有赚有赔，做任何事情都有风险，如果没有风险也就没有回报。如果把风险控制到零，那只能把钱存到银行了。“乐视网确实发生了谁也没想到的变化，我们只能碰到什么问题解决什么问题。人其实是不能预测未来的，只能不断的应对、调整。坦然面对困难、坦然面对结果，是我们应有的人生态度。”

谈及乐视网的将来，孙宏斌称，“人有时候要敢教日月换新天，有时候也要愿赌服输。”

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