【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，华为公司此前曾经表示他们预计将在巴塞罗那MWC大会上公开新品。就在最近，华为在美国、英国、香港等地区注册了新商标华为P11，而这一举动也让华为新品名称更加扑朔迷离。



华为新品名称扑朔迷离：已在多地注册P11（图片来自于推特）

此前，华为的测试页面上已经出现了P11和P12的产品页面，但是在几个月前，华为还在美国注册了P20的，因此人们对于华为新机名称还处在一个猜测的层面。从目前的迹象来看，华为的新机应该会延续P10的数字命名，P11的可能性目前来说比较大。

此前国外媒体曾报道称，一些网友已经放出了疑似P11的渲染图（尚不能证实真伪），图中显示P11系列将包括三款全面屏新机，分别为P11、P11 Plus以及P11 Pro，机身的设计各有特色。

其中，P11、P11 Plus采用前置指纹+全面屏的设计，P11 Pro采用后置指纹+全面屏设计，还有类似iPhone X的“刘海平”。

另据evleaks爆料，华为P11很有可能会采用ProTriple-lens三镜头设计，拥有4000万像素、五倍混合变焦功能，支持全新升级的AI拍照助手。

配置方面，预计P11、P11 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步；P11 Pro则会搭载高频版的麒麟975处理器，6GB+128GB起步，性能更为强大。





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