【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，今天早间苹果宣布了自家智能音箱HomePod的销售信息。除此之外，苹果也对外公布了语音助手Siri的运营状况。目前，Siri语音助手的活跃用户已经超越了5亿人，相比上次公布数据时又增加了1亿人。



苹果官宣Siri运营状况：使用人数超5亿（图片来自于The Verge）

苹果表示，iOS 11系统已经增加了许多功能来丰富Siri语音助手。除了更加真实的男性和女性语音，Siri 还可以使用机器学习功能更好的了解用户的偏好，并在所有设备上同步，创造更好的体验。去年6月，苹果曾经在WWDC2017上公布，Siri 每月的活跃用户超过了3.75亿。

Siri自推出之后，人们就盼望着能够推出更多的功能来丰富用户体验。上个月的时候，国外媒体Gizmodo在专利文件中发现， 苹果正在申请类似“悄悄话”的相关专利，不过何时能够实装还不得而知。

在专利文件中苹果提到，在通常情况下，Siri 会以正常或较高的音量播报。如果用户采用低声细语来唤醒Siri的时候，他的播报音量也会随之减小，这样可以不打扰到身边的人。这份专利是在2016年提交的，从现在的状况来看苹果还没有把他变为现实的计划。

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