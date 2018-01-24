苹果推送iOS 11.2.5正式版更新 迎接HomePod到来

【中关村在线新闻资讯】1月24日消息：苹果在今天正式推送了iOS 11.2.5版本更新，这次更新以bug修复和安全性更新为主，同时加入了对HomePod的正式支持。



苹果

iOS 11.2.5正式版更新日志：

HomePod 支持

Siri现可朗读新闻，只需说“Hey Siri, play the news”。您还可以获取体育、商业或音乐等特定类别的新闻

其他改进和修复

解决了可能导致“电话”应用通话列表中的信息显示不完整的问题

修复了使用面容ID解锁iPhone X时，导致部分Exchange 帐户的“邮件”通知从锁定屏幕消失的问题

解决了可能导致“信息”对话暂时乱序排列的问题

修复了在CarPlay车载中切换多个音轨后，“播放中”控制无响应的问题

新增了“旁白”播报播放目的位置和AirPod电量的功能

由于HomePod已经确定会在2月9日正式发售，所以iOS系统也要正式对该设备进行支持了。HomePod是苹果的智能音箱设备，具备人工智能功能，目标是成为家庭管家的角色。

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