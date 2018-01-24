    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    苹果推送iOS 11.2.5正式版更新 迎接HomePod到来

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

            【中关村在线新闻资讯】1月24日消息：苹果在今天正式推送了iOS 11.2.5版本更新，这次更新以bug修复和安全性更新为主，同时加入了对HomePod的正式支持。

    苹果iOS 11.2.5正式版更新内容大全
    苹果

    　　iOS 11.2.5正式版更新日志：

    　　HomePod 支持

    　　Siri现可朗读新闻，只需说“Hey Siri, play the news”。您还可以获取体育、商业或音乐等特定类别的新闻

    　　其他改进和修复

    　　解决了可能导致“电话”应用通话列表中的信息显示不完整的问题

    　　修复了使用面容ID解锁iPhone X时，导致部分Exchange 帐户的“邮件”通知从锁定屏幕消失的问题

    　　解决了可能导致“信息”对话暂时乱序排列的问题

    　　修复了在CarPlay车载中切换多个音轨后，“播放中”控制无响应的问题

    　　新增了“旁白”播报播放目的位置和AirPod电量的功能

    　　由于HomePod已经确定会在2月9日正式发售，所以iOS系统也要正式对该设备进行支持了。HomePod是苹果的智能音箱设备，具备人工智能功能，目标是成为家庭管家的角色。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果推送iOS 11.2.5正式版更新 迎接HomePod到来http://news.zol.com.cn/675/6759984.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6759984.html report 830 【中关村在线新闻资讯】1月24日消息：苹果在今天正式推送了iOS 11.2.5版本更新，这次更新以bug修复和安全性更新为主，同时加入了对HomePod的正式支持。苹果　　iOS 11.2.5正式版更新日志：　　HomePod 支持　　Siri现可朗读新闻，只需说“Hey Siri,...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP