【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，国内共享单车企业一直希望能够进军海外市场，ofo和摩拜也都制定了相关的计划。不过就在最近，ofo进军美国市场的计划受到了一定的阻碍。旧金山市交通局并没有向ofo颁发运营许可。



ofo进军美国受阻：当地监管部门未发放运营许可（图片来自于谷歌）

据了解，ofo对于旧金山市交通局的态度比较不满，他们对方可以考虑重新开放许可审批流程，继续向包括自家企业在内其他符合要求的创业公司发放许可。不过从现在的情况来看，ofo的希望有可能落空了。双方已经沟通了大约半年的时间，不过最终还是没有一个好结果。

此前有共享单车公司ofo内部人士向媒体透露，ofo公司正在进行新一轮的融资，此次融资将由阿里巴巴公司主导。不过，此次融资的具体数额这名知情人士并没有直接透露。

ofo曾经被爆出了资金短缺的问题，随后ofo公司就否认了类似的传闻。如果这次融资能够成功的话，那么可以直接粉碎资金短缺的传闻。如果融资失败的话，那么ofo与摩拜合并的几率也在不断提升。

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