苹果确认HomePod于2月9日开售：卖349美元

【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，苹果宣布其智能音响产品HomePod将于2月9日在美国、英国和澳大利亚正式开售，并且消费者可以再本周五进行预订。



苹果确认HomePod于2月9日开售（图片来自baidu）

苹果表示，HomePod将率先登录美国、英国和澳大利地区的Apple Stores零售店和苹果特定授权销售商。颜色分为白色和太空灰两种，在美国的售价为349美元。此外，HomePod今春还将在法国和德国开售。

HomePod将会兼容iPhone 5s和更新版本iPhone、iPad Pro、iPad Air和更新版本、iPad mini 2和更新版本，已经iPod touch(6代)相兼容。

HomePod是苹果在去年WWDC上推出的一款智能音箱产品，内置苹果A8处理器七个智能列阵播放器、六个列阵麦克风。软件方面，HomPod集成了Apple Music，Siri和HomeKit，用户可以在HomePod上面播放自己Apple Music的音乐列表，问Siri任何问题，或者直接使用HomePod控制智能家居产品。

另据早前消息，HomePod的首发市场将包括美国、英国和澳大利亚，而日本、中国等市场均未在列。苹果早前表示，HomePod原来Siri支持的语言其也都将能够支持，包括中文（普通话 - 中国），中文（粤语 - 香港），德文（德国），德文（瑞士），意大利文（意大利），意大利文（瑞士），日文，法文（加拿大），法文（法国），法文（瑞士）英文（澳大利亚），英文（美国），英文（英国），英文（澳大利亚），西班牙文（墨西哥），西班牙文（美国），西班牙文（西班牙）和韩文等。

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