科技无疆——中关村在线2018年度科技大会暨产品颁奖盛典

2018年1月23日，科技无疆——中关村在线2018年度科技大会暨产品颁奖盛典在北京北辰洲际酒店举行。此次盛典汇聚行业领袖、产业专家共同探讨当前科技产业最热产品话题：5G技术为全球服务带来新的增长点；区块链技术将会在2018年切实影响到我们的生活。中关村在线期望与领袖精英们共同复盘科技产业，把脉技术趋势，探寻更多创新的突破点。









中关村在线作为中文第一科技媒体，见证了科技产业十八年的跌宕起伏；作为科技媒体使命的践行者，中关村在线也在不断用自己的力量助推科技产业的前进发展。在科技大会暨产品颁奖盛典现场，中关村在线颁发出了2018“年度卓越产品奖”、“年度优秀产品奖”、“年度游戏装备奖”“年度产业推动奖”四项大奖，包含27款卓越产品、129款年度优秀产品和155款年度推荐产品。主要覆盖移动（通信）设备、PC与平板电脑、智能出行产品、影像产品、音频设备、智能创新、DIY配件产品等15个类别。





2018年也是中关村在线年度科技产品大奖评选十周年，产品颁奖盛典也已进行到了第三届。在今年，除了来自中关村在线的专业评审之外，还结合了天猫沸点指数榜的数据，从产业和用户两个角度，让评选结果更具代表性和权威性。以此我们希望通过对优秀产品的加冕，鼓励技术创新；希望通过与行业领袖、技术专家以及用户的智慧风暴，探索产业方向。

2017科技产业焕发生机 螺旋上升趋势清晰

从2015年的低迷到2016年的低谷，科技产业似乎进入了寒冬期。时间进入2017年，整个产业重新焕发出生机。科技巨头纷纷All in AI，智能产品更贴近实用；AR、VR的声量再次加大，产品的实用价值继续提升；手机全面屏元年开启，识别技术成第二战场；游戏应用带动硬件市场回暖，芯片级新品性能突破；中产崛起消费升级，家电产品在互联、智能、新科技多方面突破……



中关村在线总经理高迎兵

对此，中关村在线总经理高迎兵表示，科技产业最大的魅力，就是技术和产品的不断升级和创新！纵观行业过去的发展轨迹，螺旋上升的趋势始终清晰。



中关村在线总经理高迎兵

今年，中关村在线年度科技产品大奖评选迎来了十周年。中关村在线坚持做科技产品评奖意义在哪呢？“第一，能帮助这个产业里的品牌获得成长；第二，帮助行业里的用户能够更加聪明正确的购买”，高迎兵指出。

高科技产业的低科技时代 2018新的高科技在哪里

当前高科技产品只靠低价格竞争已经不是主流，它们将和最传统的低科技工业产品一样区分不同市场定位，高品质的产品在消费能力日益成长的中国市场同样有强大的竞争力。简单说就是需求从低价到品质。



中关村在线总编承建

对于科技资讯来讲则是一种反向的推动。即资讯从极客到顾客。现在科技产品用户已经从专业走向了消费，他们希望看到的不是技术概念和理性分析，而是如何在日常工作生活中，买好、用好科技产品，提高效率、解决问题、带来乐趣。高科技产品只有产生实用价值，切实解决低科技生活的问题，才是现在用户需要的。

2017年PC行业重振雄风；DIY行业发展意外与预料之中；手机行业经历了二次爆发以及体验提升；影像行业则是回归摄影本源；家电行业消费升级+智能互联

展望2018产业还需要新的技术来推动。在2018年将可以期待有更多切实落地的应用，而不再是图片识别语音对话。相机能具备人工智能，就可以帮助用户拍出更漂亮的照片；扫地机器人具备人工智能，可以在你最方便的时候打扫房间；电视具备人工智能，可以自动优化画质甚至提升分辨率。这些都已经是现有产品和即将上市产品的功能。人工智能在2018年将会给我们带来更多惊喜。



中关村在线总编承建

5G的启动也是2018年的重要看点，在今年我们将看到5G将试商用，除了提供更高的移动通信带宽，5G的连接能力和超低延迟等特性。比特币的暴涨让很多人在2017年知道了区块链这个概念。而区块链技术的应用价值远远不止是数字货币。

5G全球服务的增长点以及行业影响

过去的2017年5G技术的先关闭数和讨论持续升温，两年后的这一关键变革将为科技布局、百姓生活、行业应用等领域带来心动的商机。





对于5G所带来的影响，高通认为，5G带来的影响除了手机上还有汽车，车联网的技术。手机提供到现在的高速度之外，还有低时延的应用，低时延可以产生VR和虚拟现实。5G有比视频更好的体验，我通过跟家人远程的对话，远程的医疗，远程的教育，各个方面都可以产生新的体验，而且有新的应用场景。

对于手机厂商而言5G影响来自多方面。OPPO表示，不管是4G产品还是5G产品，大家能看到各种各样很新奇的产品，我们还是会找真正跟5G结合，真正能改变用户生活，给用户提供更美好的生活体验的产品。





对于行业来说5G的影响也是方方面面，特别是2019年底的时候陆续就会有试商用的城市，终端厂商的产品可以上市了。从2020年开始，应该会大幅度的终端产品会支持5G。

区块链及其衍生产品的机遇以及蕴藏的隐忧

区块链无疑是近期一个热门话题。说白了区块链就是一种分布式实时更新的帐本。虽然比特币在今天成为了区块链最成功的应用场景，但是区块链依然处于蓬勃发展的初级阶段，很多人都给予拥抱他，但是新事物通常蕴含着机遇同时也充斥着隐忧。





区块链机遇是，在生态服务闭环里，区块链的价值非常大。基于这个技术链条的底层的技术，可以让我们的信息在区块链的链条里更真实的存在，而且让我们的信息更透明，更高效的展示给整个产业链条的每个环节，让我们的整个产业合作更高效。同时基于区块链的数字信用体系，即我们都有了数字资产后，就能真正迎来共享经济。

区块链隐忧是，区块链及其衍生的产品不应被当成投机和迅速暴富的方式，未来的形态，虚拟商品结合真正实实在在应用的商品，用法定的数字货币衡量。





对于投资区块链应注意的地方，就是现阶段对于区块链是小范围的学习了解，不要抱着赌徒的心态。

27款产品加冕年度卓越大奖

2018年，中关村在线年度科技产品大奖评选迎来了十周年。今年年度科技产品大奖评选工作历时两个月，经ZOL百人专业评审团通过创新程度、应用价值及性价比三个维度，在2017全年收录进中关村在线产品库的46583款产品中，甄选出312款入围产品。

评选涉及产品主要覆盖移动（通信）设备、PC与平板电脑、智能出行产品、影像产品、音频设备、智能创新、DIY配件产品、计算机外设产品、家用显示设备、白色家电、生活家电、净化产品、商用显示产品、商用办公产品、企业级产品等15个类别。

通过：“限定入围、市场考验、百项测试、编辑推选、网友票选、专家定审”六道工序，历时2个月最终确定，评选出129款年度优秀产品和155款年度推荐产品。再经层层严苛甄选，最终27款卓越大奖产品荣耀加冕。

除了以上一丝不苟的专业评选程序。今年中关村在线还结合了天猫沸点指数榜的数据，从产业和用户两个角度，让评选结果更具代表性和权威性。

年度卓越产品奖

l 移动（通信）设备卓越大奖：

华为Mate10 Pro

vivoX20

OPPOR11s

三星盖乐世 Note8

l PC与平板电脑卓越大奖：

华硕 ROG玩家国度GX501

微软Surface Studio

l 智能出行产品卓越大奖：

E客电动 E1 Plus

l 影像产品卓越大奖：

尼康D850

佳能G1 X Mark III

佳能EF 85mm f/1.4L IS USM

l 音频设备卓越大奖：

BOSESoundLink Revolve

1MORE四单元圈铁耳机

AppleAirPods

真力 The Ones 系列

l 智能创新卓越大奖：

三星Gear S3

l DIY配件及外设产品卓越大奖：

AMDRyzen 7系列

华硕 ROG Rapture GT-AC5300 电竞路由器

l 家用显示设备卓越大奖：

索尼OLED 65A1

三星QLED光质量子点电视 QA65Q8CAM

海信4K激光电视L6

l 生活家电产品卓越大奖：

iRobotRoomba 980扫地机器人

新颐小白Pro

l 商用办公及显示产品卓越大奖：

惠普A3Pagewide P77760z管理型智能彩色页宽复合机

爱普生CB-710Ui

l 企业级产品卓越大奖：

HPZBOOK x2

华为AR651W-X4网关

锐捷高密度会展无线解决方案

年度产业推动奖

高科技产业始终需要新的力量和新的技术来推动整个产业的发展，今年中关村在线选出了两个优秀的合作伙伴，表彰他们对整个科技产业前进做出的贡献。

高通 50X 5G

LGdisplay OLED电视

年度游戏装备奖

今年在游戏产业推动下，PC以及DIY行业增长明显。PC产业的最上游处理器新品不断，在应用层面吃鸡、王者荣耀这样的游戏重新发掘了游戏玩家，开始刺激整机和DIY市场。

现在通过：“限定入围、市场考验、百项测试、编辑推选、网友票选、专家定审”六道工序最终选定如下产品获得中关村在线年度年度游戏装备奖。

处理器：

Intel酷睿i7 8700K处理器

主板：

华硕ROG MAXIMUS X APEX主板

技嘉Z370 AORUS Gaming 7主板

显卡：

七彩虹iGame GTX1080Ti Kudan显卡

索泰GeForce GTX 1080Ti-11GD5X 玩家力量至尊显卡

影驰GeForce GTX 1080Ti名人堂限量版显卡

机电：

航嘉MVP ARES战神机箱

金河田21+峥嵘 Z3电源

爱国者电竞700电源

鑫谷昆仑KL-1080W电源

显示器：

AGON AG251FX显示器

惠科GF40显示器

三星C49HG90量子点显示器

耳机：

万魔Spearhead VR电竞耳机

硕美科G941白鲨降噪耳机

键鼠：

达尔优EM925pro 鼠标

血手幽灵J95双枪侠RGB彩漫游戏鼠标

美商海盗船K95RGB铂金版

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