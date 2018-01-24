早报：乐视网今天正式复牌 终止重大资产重组

【科技早餐】

乐视网今天正式复牌：终止重大资产重组

乐视网在昨天晚间发步公告表示，他们将终止重大资产重组，股票自2018年1月24日（今日）起复牌。公司作出2017年业绩大幅下滑的风险提示：由于公司存在因关联方欠款未能有效偿还导致现金流极度紧张，从而出现业务经营困难，各类收入较大幅度下滑等情况；同时，公司日常运营成本并未相应减少，且融资成本大幅增加。

此外，关联方应收款项存在部分回收困难的情形，公司存在2017年度计提大额坏账准备的可能。上述各因素导致公司2017年经营业绩存在大幅下滑的风险。

Zol点评：伴随乐视将近一年的复牌疑云终于消失，下面就看分析师预言中的下跌是否会到来。



乐视网今天正式复牌：终止重大资产重组（图片来自于谷歌）

【行业热闻】

●传B站计划赴美IPO上市：筹资规模4亿美元

据外媒报道，中国视频弹幕网站哔哩哔哩（B站）计划在美国上市，筹资规模4亿美元，具体上市时间可能在今年第一季度末或第二季度初。1月11日时，《财经》报道称，B站目前已经进入上市静默期，最快将于2018年第一季度赴美上市。



●苹果HomePod终于确定发售日：本周五预售

苹果正式宣布智能音箱HomePod将于1月25日开始接受预购，并将于2月9日正式发售。苹果在去年的的 WWDC 大会上发布了全新的产品 HomePod 智能家用扬声器。HomePod 高度为 7 英寸高，外观类似于 Mac Pro，命名方式上与 AirPods 相似。



●华为公布新9款支持EMUI 8.0机型名单

荣耀官方日前公布了支持EMUI 8.0的机型，不过还没有具体的推送日期，该系统基于Android 8.0开发。从荣耀公布的情报来看，支持EMUI 8.0的机型包括：荣耀V10、荣耀9、荣耀V9、荣耀畅玩7X、荣耀8青春版、荣耀9青春版、荣耀8、荣耀V8和荣耀Note 8。【点击详情】

●三星申请巨型电视商标：146英寸模块化将推出

近日三星电子已经向韩国的知识产权局申请注册“8K QLED”和“Micro QLED”等多个商标。加上之前申请的“Super Size TV”和“Giant TV”，三星即将推出巨型电视的准备工作正在有条不紊的进行着。【点击详情】

●传今年iPhone有三种屏幕：供应商已开始准备

有供应链相关人士向国外媒体爆料，苹果今年的iPhone产品将准备三种不同的屏幕。除了两种不同尺寸的OLED屏幕之外，还将包括一款6.1英寸的LCD屏幕。苹果将不会只从三星处购买OLED显示屏，LG、夏普、Japan Display都有可能被拉进苹果的2018款iPhone OLED屏供应链。【点击详情】

●《塞尔达传说：旷野之息》中文预告片公布

在昨天，我们报道了《塞尔达传说：旷野之息》中文版的游戏封面，现在，游戏的中文版预告片也正式发布了。在预告片中，所有的语言字幕都替换成中文，并使用了官方确定的对照翻译，比如常说的“海拉尔”被翻译成“海拉鲁”，可能听不惯的小伙伴要适应一下了。【点击详情】

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