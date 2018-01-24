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    传今年iPhone有三种屏幕：供应商已开始准备

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月24日消息，近日有供应链相关人士向国外媒体爆料，苹果今年的iPhone产品将准备三种不同的屏幕。除了两种不同尺寸的OLED屏幕之外，还将包括一款6.1英寸的LCD屏幕。

    传今年iPhone有三种屏幕：供应商已开始准备
    传今年iPhone有三种屏幕：供应商已开始准备（图片来自于谷歌）

           和此前不同的是，苹果将不会只从三星处购买OLED显示屏，LG、夏普、Japan Display都有可能被拉进苹果的2018款iPhone OLED屏供应链。其中，LG是最有可能挑战三星供应商地位的厂商。

           凯基证券分析师郭明池在其最新研究报告中指出，苹果将在会提前停产iPhone X手机，转而将精力全部投入到九月份与用户见面的三款全新iPhone上去。

           郭明池强调，今年苹果将推出三款新iPhone，而它们可都是iPhone X的衍生版，除了iPhone X正常更新外，其中两位分别是iPhone X Plus和廉价版iPhone X。

           例如iPhone X Plus，将会是iPhone X的放大版，屏幕尺寸达到了6.5英寸，体积跟iPhone 8 Plus保持一致，这款手机由于屏幕更大，所以定价上也要比iPhone X更贵，国行顶配版过万应该没有悬念。



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6759428.html report 1007    【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，近日有供应链相关人士向国外媒体爆料，苹果今年的iPhone产品将准备三种不同的屏幕。除了两种不同尺寸的OLED屏幕之外，还将包括一款6.1英寸的LCD屏幕。传今年iPhone有三种屏幕：供应商已开始准备（图片来自于谷歌）...
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