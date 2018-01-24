【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，近日三星电子已经向韩国的知识产权局申请注册“8K QLED”和“Micro QLED”等多个商标。加上之前申请的“Super Size TV”和“Giant TV”，三星即将推出巨型电视的准备工作正在有条不紊的进行着。



三星申请巨型电视商标：146英寸模块化将推出（图片来自于kkj）

事实上，今年的CES上三星电子就已经宣布他们即将推出一款大尺寸的电视，这款电视尺寸为146英寸，可以进行模块化定制。结合目前注册的商标来看，三星电子未来的电视战略将会围绕大屏电视机来进行，以此来巩固和提高其在高端电视市场的地位。

三星和LG这两家公司在电视市场上一直是重要的竞争对手，双方的竞争也十分激烈。然而最近这样的情况出现了转机，上个月有传言显示三星即将向LG采购液晶电视面板，主要是因为夏普暂时停止供应液晶电视面板。

事实上，从2016年12月开始三星就已经与LG在液晶电视面板方面进行沟通。目前，LG生产液晶面板的工厂现在已是满负荷运营，这样的工作效率尚不能供应两家公司的要求。有知情人士表示，LG能向三星供应的液晶面板数量不会超过10万块。

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