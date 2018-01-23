高迎兵:2017科技产业焕发生机 螺旋上升趋势清晰

“科技产业最大的魅力，就是技术和产品的不断升级和创新！纵观行业过去的发展轨迹，螺旋上升的趋势始终清晰”——高迎兵。

2018年1月23日，科技无疆——中关村在线2018年度科技大会暨产品颁奖盛典在北京北辰洲际酒店举行。中关村在线期望与领袖精英们共同复盘科技产业，把脉技术趋势，探寻更多创新的突破点。会上中关村在线总经理高迎兵表示，2017年科技产业又重新焕发了生机，纵观行业过去的发展轨迹，螺旋上升的趋势始终清晰”。



中关村在线总经理高迎兵

2017年科技产业又重新焕发了生机

过去几年，科技产业似乎一直在走下坡路，创新乏力、市场惨淡。然而，时间进入到2017年，科技产业又重新焕发了生机。

高迎兵称，“2017年我们看到，PC产业的最上游处理器新品不断，在应用层面吃鸡、王者荣耀这样的游戏重新发掘了游戏玩家，开始刺激整机和DIY市场；智能手机产品均价上升，用户开始接受更高价位的产品以换取更好的体验和品质；人工智能无疑是这一年当中我们谈论最多的科技话题之一，科技巨头纷纷表示要ALL IN AI，而我们也确实看到了众多智能产品与技术的落地”。

科技产业最大的魅力，就是技术和产品的不断升级和创新！纵观行业过去的发展轨迹，螺旋上升的趋势始终清晰。

“我认为现在我们已经站在了下一个上升阶段的开始！我们非常希望在未来，能够跟行业里的品牌伙伴携手，从用户需求出发，紧跟产业趋势，为中国的用户提供更多更好的产品”，高迎兵称。



中关村在线总经理高迎兵

评选科技大奖 助力产业升级

今年，中关村在线年度科技产品大奖评选迎来了十周年。中关村在线坚持做科技产品评奖意义在哪呢？第一，能帮助这个产业里的品牌获得成长；第二，帮助行业里的用户能够更加聪明正确的购买。

基于此，中关村在线每年都升级迭代我们的玩儿法，每年都会进行大型的科技类硬件的横评，评选出这一年最优秀的产品。所以这件事我们会坚持的做下去。

“通过评选优秀产品，我们希望将那些真正具有创新精神、能给用户带来体验提升的产品甄选出来，相信这对于提振产业士气，宣扬正确的产品价值观，促使产业共同发展有着积极的推动作用”，高迎兵表示。

2017年，除了来自ZOL的专业评审之外，中关村在线还结合了天猫沸点指数榜的数据，从产业和用户两个角度，让评选结果更具代表性和权威性。

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