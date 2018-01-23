【中关村在线新闻资讯】1月23日消息，谷歌和亚马逊最近一直处在争端之中，双方对于对方的封锁行动还在继续。近日，谷歌旗下的视频平台YouTube开始封杀亚马逊设备，自家的网络浏览器Silk已经无法访问YouTube网站。



谷歌亚马逊互怼还在继续：Silk看不了YouTube（图片来自于腾讯）

之前，谷歌就已经展开了对于亚马逊的封杀，不过当时的封杀不够彻底，使用浏览器仍旧可以访问YouTube。就在今天，用户发现他们使用亚马逊设备自带的Silk浏览器已经无法访问YouTube。他们使用其他浏览器进行测试，结果也都是相同的。

谷歌旗下YouTube从1月1日开始，将停止对亚马逊机顶盒提供YouTube视频服务。而更早之前，YouTube首先封杀了亚马逊配置显示屏的智能音箱。不过，之前YouTube并未彻底封死亚马逊用户观看视频的门路。机顶盒用户可以通过浏览器访问YouTube网站，播放视频，但这一方法的使用体验，远不及通过客户端软件直接播放。

此举意味着亚马逊所有的视频播放设备，都已经无法观看YouTube视频，这将会影响到亚马逊用户利益以及后续的硬件销售。

就在2017年12月，亚马逊和谷歌曾有和解迹象，即亚马逊开始重新销售谷歌生产的视频棒等硬件产品，另外谷歌高管也表示，双方展开了会谈。不料双方说翻脸就翻脸。











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