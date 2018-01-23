微信身份证即将普及：出门一张脸就够了

我们目前可能生活在一个最好的时代，因为互联网，我们的生活开始变得极其方便，特别是移动支付和互联网购物。而到了2018年，我们未来的生活可能更加方便，电子身份证终于也要来了！首先可以体验到的地区是广东省，电子身份证是由微信团队和公安部下属共同研发，可能又是一个划时代的产品！



电子身份证

电子身份证如何申请和使用？

目前线上只在广州地区进行试验，不过预计很快就会进行全国推广。申请方式有两种，一是下载应用“警徽认证”；二是在微信搜索小程序“网证CTID”。推荐在微信进行验证，方便快捷，不用再额外下载应用！





认证

两者填写资料和身份认证流畅几乎一样，需要姓名、身份证号，活体人像采集，其实就是面部识别，上传到公安系统和身份证照片比对，验证通过。不过目前线上的认证只能用于一些轻量级的使用场景，比如酒店、网吧、物流信息等等身份认证环节。今后可能会有线下申请渠道，线下审核更为严格可能需要指纹等信息，线下的认证可能用于更加严格的使用场景，比如工商登记注册等。



电子身份证





总之，今后可能不再需要随时携带真实的证件了，也不用再害怕身份证丢失之后哪都去不了的尴尬了。使用电子身份证之后会极大的方便我们的生活，而技术其实是在公安部第一研究所推动实现的，以“互联网+可信身份认证服务平台”（CTID）为基础，推动电子身份证的普及，方便人们的生活。





未来更加方便

可以想象未来的生活，可能真的不再需要真实的金钱，真实的各种证件，一切都可以用数字代替，以后坐飞机、高铁、住酒店等等都不用再随身带着身份证，可能今后我们的孩子都不再理解”钱包“到底有什么用了。那么你认为下一个可能数字化的物品会是什么呢？

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