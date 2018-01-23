上周日的时候，微信迎来了自己七岁的生日。如果从iOS测试版的第一批用户来计算，这些用户与微信结缘的时间达到了七年。微信改变了人们的生活是最近一直在被提及的，但“七年之痒”的状况似乎也在出现。





微信七岁了，未来的生活还能被它改变吗？（图片来自于谷歌）



腾讯内部是有这种危机意识的。近两年微信的新功能越来越多，入口也越来越多，但人们对于微信的评价却是走低的。用户似乎厌倦了逐月增加的繁复功能，而第一个版本的微信也在被更多的人所记起。不过，即便人们对于微信的新功能审美疲劳，跳一跳这样的小游戏依旧可以在网络上引发热议。

如果说PC时代腾讯把握住了风口，适时推出即时通讯软件QQ。那么在移动互联网时代，腾讯腾讯究竟要如何应对其实是很多人关注的焦点。在微信推出之前，腾讯已经推出了针对智能手机系统开发的QQ手机App。从实际效果来看，手机QQ这几年的发展显然已经被微信盖住了，而TIM出现之后才有一丝的扭转。因此从事后诸葛亮的角度来看，如果单纯的照搬既有成功经验，腾讯也不会取得现在的成绩。



微信七岁了，未来的生活还能被它改变吗？（图片来自于谷歌）

张小龙是一个非常有意思的人，他在腾讯上一款主管的产品是QQ邮箱。电子邮箱行业其实很难玩出花来，但如果你用过QQ邮箱的漂流瓶，就知道这其实已经在新花样的范畴内了。无独有偶，漂流瓶也被引入到后来的微信之中，杀伤力自然也比在微信上来的猛烈了。

事实上，张小龙自己一直是希望能够做社交的，而腾讯内部也希望能够有这样的一款社交工具能够更精准的针对移动市场，因此两者一拍即合，微信也就在2011年诞生。当时的微信并没有那么多花哨的功能，但是简洁、快速和满足基本需求。

“摇一摇”和漂流瓶这样的功能固然是社交功能的一部分，但张小龙明白这些功能不会长久。于是，朋友圈出现了，所有人都疯狂了。相比于微博，人们更愿意在熟人之间袒露一些不为人所知的东西，对于一些事情的看法也是如此。朋友圈+微信公众号就成为了微信近五年以来的法宝。



微信七岁了，未来的生活还能被它改变吗？（图片来自于谷歌）

忧患意识一直没有离开腾讯，也没有离开张小龙。和朋友圈同年诞生的还有一样东西，那就是今日头条。从对于用户的吸引程度来考察，两者一直处于天平的两端，此消彼长一直在拉锯之中。张小龙显然也在寻找着下一个增长点，于是去年，微信小程序应运而生。

上周笔者也写过一篇有关微信公开课的文章，干货越来越少是一个不争的事实。当时笔者认为，微信公众号的独立是他们与今日头条全面开战的象征，而小程序则肩负着微信的未来。在前两次的时间节点中，人们的生活都成功的被腾讯所改变，那么这次微信团队是否能够再次抓住机会推出新的产品也是人们关心的话题。



微信七岁了，未来的生活还能被它改变吗？（图片来自于谷歌）

笔者对于小程序的前景并不看好，这样的判断主要是基于小程序的体量来判断。从程序的容量程度来考察，小程序大多都算不上一个复杂的应用。很多小程序的设计其实和一个单独的网页没有什么区别。不过，搭建网站需要繁琐的准备工作，而小程序则来的更加直接。

微信在首次推出“飞机大战”之后，随即开启了微信游戏的热潮。这次为了小程序，腾讯也拿出了“跳一跳”这样具有指导意义的小程序。《纪念碑谷2》的预览版也在小程序上推出，主要得益于它的国内发行就是腾讯游戏。不过目前为止，小程序上真正能够像《王者荣耀》一样成为爆款的游戏还没有出现，因此对于小程序的未来也会更加谨慎。



微信七岁了，未来的生活还能被它改变吗？

腾讯再一次站到了十字路口上，PC时代和移动互联网时代他们都找到了打开市场的那把金钥匙，而人类即将或者说已经迈入了人工智能时代，腾讯此前有关AI的尝试都不温不火，甚至给他们捅了篓子，因此下一步如何能够继续搭上市场的顺风车，就摆在了张小龙这样的腾讯人的面前。所幸，他们都是聪明人。

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