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    Steam春季促销预告 请看好你的压岁钱

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月23日消息：根据蒸气动力版主Pinkgun（粉枪）的爆料，Steam春节特惠活动将在今年再次启动，届时Steam上的游戏将再次迎来一次全面打折。

    　　据悉，今年的春节特惠预计将于北京时间2月16号凌晨2点左右开始，到2月20日凌晨2点左右结束，共持续4天

    　　根据以往的活动规则，这次春节特惠应该也会有以下两条规则：

    　　打折活动期间，正常的折扣幅度将会在10%OFF-90%OFF之间；

    　　在以原价首次发布游戏、新品发布折扣结束、或者涨价后的 30 天之内一般不会再次打折。

    steam春季促销预告
    Steam

    　　今年是第二次春节特惠活动，该活动在2016年春节首次亮相，但在去年并没有开启，原因是认为效果并不是很好。这次再次开启春节特惠，应该是中国区的玩家数量大幅上涨的缘故。

    　　根据Steamspy最新的数据，Steam国区用户数量已经突破4000万，超过美国成为第一大区。不过值得一提的是，这些用户中大部分都只有一款《绝地求生》，只是将Steam作为“吃鸡”的启动器，因此这次春节特惠能否取得预想的效果，仍然没有定数。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Steam春季促销预告 请看好你的压岁钱http://news.zol.com.cn/675/6758339.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6758339.html report 875    【中关村在线新闻资讯】1月23日消息：根据蒸气动力版主Pinkgun（粉枪）的爆料，Steam的春节特惠活动将在今年再次启动，届时Steam上的游戏将再次迎来一次全面打折。　　据悉，今年的春节特惠预计将于北京时间2月16号凌晨2点左右开始，到2月20日凌晨2点...
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