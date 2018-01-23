郭明池再爆料：今年iPhone X Plus售价过万

【中关村在线新闻资讯】1月23日消息，凯基证券分析师郭明池在其最新研究报告中指出，苹果将在会提前停产iPhone X手机，转而将精力全部投入到九月份与用户见面的三款全新iPhone上去。



今年iPhone X Plus售价过万（图片来自baidu）

郭明池强调，今年苹果将推出三款新iPhone，而它们可都是iPhone X的衍生版，除了iPhone X正常更新外，其中两位分别是iPhone X Plus和廉价版iPhone X。

例如iPhone X Plus，将会是iPhone X的放大版，屏幕尺寸达到了6.5英寸，体积跟iPhone 8 Plus保持一致，这款手机由于屏幕更大，所以定价上也要比iPhone X更贵，国行顶配版过万应该没有悬念。

廉价版的iPhone X将会继承iPhone X的刘海屏和人脸识别功能，不过由于成本控制，屏幕材质为LCD，同时背部也是金属材质，而3D Touch功能会被阉割掉，整体来说一切都要是它成为6000元价格段最火爆机型。

另外郭明池还声称，苹果这两款大屏手机将“抵消”iPhone X在中国市场的疲软表现，最终推动苹果智能手机出货量的同比上升。

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