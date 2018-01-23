【中关村在线新闻资讯】1月23日消息，近期iPhone手机的需求在持续走低，华尔街的投资机构也对苹果的前景并不看好。大西洋证券公司在美国时间本周一的时候将苹果的股票评级进一步的下调，从“增持”调整至“中性”。



iPhone需求下跌 投资人多次调整苹果股票评级（图片来自于谷歌）

这已经不是第一家近期调整苹果股价评级的投资机构了。就在上周，投行Longbow Research已经下调了苹果的股票评级。同时，iPhone在短期之内迎来爆发的可能性不高，因此他们下调了苹果公司的股价。

上周，华尔街投行Longbow Research已将苹果股票评级从“买入”降至“中性”，并将苹果2018财年每股摊薄收益预期调低了29%。分析师称iPhone在2018财年的出货量预期从2.48亿部下调至2.33亿部，低于华尔街分析师平均预期。

苹果股票被降级的情况并不多见，上一次是在去年12月19日，这紧跟着两个月的下调评级对苹果股价也造成了一定的影响。







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