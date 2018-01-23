比特币要跌？印度向加密货币投资人发纳税通知

【中关村在线新闻资讯】1月23日消息，韩国政府公开表示将对数字加密货币交易平台征税之后，现在印度也加入这一行列。印度税务部门表示，在一项全国性调查显示印度17个月的加密货币交易额超过35亿美元后，他们向数十万人发出纳税通知。



印度向加密货币投资人发纳税通知（图片来自baidu）

印度税务官员表示，精通技术的年轻投资者、房地产投资者和珠宝商都在投资比特币和其他虚拟货币，这些数据来自孟买、德里、班加罗尔和普纳的9个交易所。印度税务部门已要求处理比特币、以太坊和瑞波币等虚拟货币的人支付资本利得税。

另外，世界各国政府正在探索监管加密货币交易的模式，预计政策制定者将于今年3月在阿根廷举行的G20峰会上讨论这一问题。

印度政府已经针对数字货币的投资行为发出警告，称这些数字加密货币就像“庞氏骗局”，为早期投资者提供了异常高的回报。

最近几周，中国、日本以及韩国的监管部门相继对虚拟货币展开打压，而韩国政策制定者表示，他们正在考虑关闭该国的虚拟货币交易所。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：比特币要跌？印度向加密货币投资人发纳税通知http://news.zol.com.cn/675/6758043.html