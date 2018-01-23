早报：马云称游戏失控很可怕 作为父母很不高兴

【科技早餐】

马云称游戏失控很可怕：作为父母很不高兴

昨天下午在“马云乡村教师奖”重回课堂活动上，马云谈到了对小孩子玩游戏的看法。他表示，游戏不是坏事，但对游戏失去控制将是严重的问题，需要采取一些措施，对游戏来进行管理。马云还说，阿里要不要做游戏，一直处于道德的挣扎。今天还没有这个能力，一直处于挣扎之中。

Zol点评：阿里对于游戏一直不感兴趣，马云今天的一番话道出了不做的理由。



马云称游戏失控很可怕：作为父母很不高兴（图片来自于谷歌）

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