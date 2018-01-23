《塞尔达传说：旷野之息》中文版封面曝光

【中关村在线新闻资讯】1月23日消息：《塞尔达传说：旷野之息》的中文版将于2月1日正式发售，想想也没几天了，所以现在一些零售商也放出了商品的购买页面。

据悉，台湾网上零售商就放出了《塞尔达传说：旷野之息》中文版的页面，页面中也明确显示了游戏的中文封面是什么样子的。

可以看出，《塞尔达传说：旷野之息》中文版的名称翻译为《萨尔达传说：旷野之息》，毕竟这是繁体中文版，不过游戏也是支持简体中文的。从封面来看，游戏的分级被定在6+保护级，也就是说只要是6岁以上的孩子都可以游玩。



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商品页面还给出了游戏的发售价格为2090新台币（约合人民币459元），不过实际在国内的渠道商购买并不用这么多。

《塞尔达传说：旷野之息》中文版的早期特典还包括一本《冒险指南》和一张地图，都是中文版。不过这两个早期特典只有在游戏发售初的一段时间内才免费赠送，并没有公布之后获得的途径。

值得一提的是，即使没有购买《塞尔达传说：旷野之息》中文版的朋友，只要以前购买过《塞尔达传说：旷野之息》的任意版本，都可以在2月1日获得中文更新，这一点不用担心。

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