    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    《塞尔达传说：旷野之息》中文版封面曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

            中关村在线新闻资讯】1月23日消息：《塞尔达传说：旷野之息》的中文版将于2月1日正式发售，想想也没几天了，所以现在一些零售商也放出了商品的购买页面。

    　　据悉，台湾网上零售商就放出了《塞尔达传说：旷野之息》中文版的页面，页面中也明确显示了游戏的中文封面是什么样子的。

    　　可以看出，《塞尔达传说：旷野之息》中文版的名称翻译为《萨尔达传说：旷野之息》，毕竟这是繁体中文版，不过游戏也是支持简体中文的。从封面来看，游戏的分级被定在6+保护级，也就是说只要是6岁以上的孩子都可以游玩。

    《塞尔达传说：荒野之息》中文封面曝光
    相关页面

    　　商品页面还给出了游戏的发售价格为2090新台币（约合人民币459元），不过实际在国内的渠道商购买并不用这么多。

    　　《塞尔达传说：旷野之息》中文版的早期特典还包括一本《冒险指南》和一张地图，都是中文版。不过这两个早期特典只有在游戏发售初的一段时间内才免费赠送，并没有公布之后获得的途径。

    　　值得一提的是，即使没有购买《塞尔达传说：旷野之息》中文版的朋友，只要以前购买过《塞尔达传说：旷野之息》的任意版本，都可以在2月1日获得中文更新，这一点不用担心。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《塞尔达传说：旷野之息》中文版封面曝光http://news.zol.com.cn/675/6757628.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6757628.html report 919 【中关村在线新闻资讯】1月23日消息：《塞尔达传说：旷野之息》的中文版将于2月1日正式发售，想想也没几天了，所以现在一些零售商也放出了商品的购买页面。　　据悉，台湾网上零售商就放出了《塞尔达传说：旷野之息》中文版的页面，页面中也明确显示了游戏的中文封面是什...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP