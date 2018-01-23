【中关村在线新闻资讯】1月23日消息， 此前有传闻显示韩国监管部门将向加密货币交易平台出台相关措施，甚至不排除出台交易禁令。不过现在，韩国政府对外公开了对虚拟货币交易平台的税率，达到了四分之一的企业税和所得税。



韩国将向加密货币交易平台征税：并未发布禁令（图片来自于谷歌）

韩国财政和战略部的官员在接受采访时表示，虚拟货币交易平台将会在今年三月底缴纳去年的企业所得税，在四月底之前缴纳本地所得税。现在韩国监管部门的举动，似乎预示着他们将不会发布虚拟货币交易禁令。根据规定，韩国虚拟货币交易平台需要支付一共24.2%的企业所得税和本地所得税，其中企业所得税率为22%，本地所得税率为2.2%。

本月初有韩国媒体报道，韩国司法部门将与其他部门研究，计划起草加密货币交易所关停法案。目前，韩国最大的比特币交易所已经因涉嫌逃税被警方和税务机构突击搜查。如果法案通过的话，那么这些交易所的关停是不可避免的。

韩国一家加密货币交易所Coinone的官员透露，上周的时候韩国税务局的官员突击检查了他们的办公室，而当地警方则怀疑他们所做的与赌博有关。韩国第二大虚拟货币运营商Bithumb本周三的时候也被税务机关突击搜查。

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