【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，昨天下午新浪科技举办了相关活动，而苹果大中华区女掌门人葛越也出席了此次活动。活动上葛越表示，苹果的未来发展方向就是iPhone X，他们希望能够让自家的产品使用起来没有门槛。



苹果国区掌门人力挺iPhoneX 是苹果未来发展方向（图片来自于谷歌）

葛越提到苹果一直希望能够推出一款全是屏幕的手机，并让用户能够更好的沉浸其中。iPhone X就是这样的一款手机，它的外形设计会是未来几年苹果坚持的方向，而真正意义上的全面屏，则是iPhone最完美的展现。

早前凯基证券分析师郭明池已经对2018年的新款iPhone做出了预测，称将会有iPhone X Plus版本。现在TrendForce发布研究报告指出，新款iPhone将在iPhone X的基础上，升级Face ID面容识别的能力，进一步提高屏占比。

TrendForce称，新款iPhone的Face ID功能将更加强大，屏占比会继续提升，更加接近“真全面屏”。此外，新iPhone的存储容量有望进一步提高，同时苹果将为其中两款iPhone配备AMOLED屏幕。

由于技术条件显示，预计2018年苹果依然是唯一拥有3D面部识别的手机品牌，其它手机将会继续采用指纹识别。







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果国区掌门人力挺iPhoneX 是苹果未来发展方向http://news.zol.com.cn/675/6757099.html