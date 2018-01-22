【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，近日腾讯公司董事局主席马化腾在其朋友圈转发了一篇有关加密货币的文章，并首次谈及了对于加密货币的看法。他认为目前公共区块链计算消耗太大，如果按照生命理论来看，很多生命系统会不断演化淘汰。



马化腾朋友圈谈加密货币：区块链消耗大（图片来自于weibo）

马化腾转发的这篇文章名为《张首晟教授：区块链技术是互联网世界新的分合转折点》，文章中提到：“物理学里面有一个非常深刻的概念叫熵增，就是物理世界看起来是总是走向无序。但是生命世界和物理世界不太一样，生命世界确实越来越走向有序。走向有序的行为是把熵减少的一个行为，但是整个系统的熵还是在增大。”

马化腾认为，目前众多公共区块链消耗大量能源计算力生产虚数字币到底算有等价物背书吗?如按生命理论，应该很多生命系统会不断演化淘汰。

上周的时候，谷歌与腾讯共同对外宣布，双方签署一份覆盖多项产品和技术的专利交叉授权许可协议。在这次合作之后， 谷歌与腾讯将在专利方面进行更多的交流，并将这些专利运用到今后的研发之中。









本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：马化腾朋友圈谈加密货币：区块链消耗大http://news.zol.com.cn/675/6756807.html