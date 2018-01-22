【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，近日美国媒体《华尔街日报》 对京东集团董事局主席兼CEO刘强东进行了专访。专访中刘强东表示，技术在发展的过程中出现了许多对于人们负面的影响，而科技企业应该针对这些问题有自己的担当。



刘强东再谈技术发展：需要科技企业更有担当（图片来自于谷歌）

刘强东提到，科技狂潮与社区生活全面交融互动的过程中如何起到更好的引导作用是现在的科技企业应该思考的问题。技术无法分辨什么是对，什么是错，因此科技企业在运用技术的时候应该更有担当。人类历史上从未像今天一样，少数的几家企业和个人掌握着如此巨大的力量，能够对他人的生活方式产生重大影响。因此对于这些企业家来说，能力越大责任越大。

刘强东这样的态度似乎也用在了最近的东北问题上。上周，刘强东发微博称，没有东北就不会有国家初期的工业振兴，今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把。

刘强东在微博中表示，最近几年大家似乎都不对东北看好，不可否认东北三省的经济也确实遇到不小的困难！但是大家不要忘了建国初期东北三省GDP一度占据全国85%！可以这么说，没有东北就不会有国家初期的工业振兴！今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把！算是一种感恩吧！

“我看到的是东北三省中高层领导那种真诚、积极、高效的工作作风，我相信他们的营商环境一定会逐步改善的！我相信东北人民那种乐观热情、重情重义的个性不会亏待我们的！2018年，祝福东北！”，刘强东说。







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