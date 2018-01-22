【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，自贾跃亭妻子甘薇回国之后就一直在着手解决债务问题。今天，甘薇转发了一条乐视解决债务的相关微博，并表示将竭尽全力解决债务的问题。这大半年以来贾跃亭方面一直在努力解决问题，做出解决方案从未停歇。



甘薇再次发微博表态：会竭尽全力解决问题（图片来自于weibo）

这则微博中提到，乐视控股22日发布声明称，上市公司乐视网上周公告中提到的75亿债务与乐视控股及债务小组掌握的数据尚存一定差异，经初步核算需要乐视控股等关联方承担还款的金额预计在60亿左右；在乐视控股预计承担的约60亿还款金额中，其中超过30亿元已有相应解决方案在加快执行。

上周的时候有乐视网内部人士透露，在经过了9个月的停牌之后，乐视网股票很有可能在两周之内复牌。与此同时，乐视网更名为新乐视的计划也将同期完成。不过在分析人士看来，新乐视仍旧难以摆脱跌停命运。

目前，相关人士还没有透露复牌的具体时间，但他也表示在于监管部门商议之后，在恰当的时候会进行复牌。乐视网的此次停牌是从去年4月17日开始的，早已超过了A股重大事项停牌半年的期限。对于重组的进展，这名人士则拒绝透露。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：甘薇再次发微博表态：会竭尽全力解决问题http://news.zol.com.cn/675/6756697.html