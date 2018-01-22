滴滴2016年收购uber中国以后，其在中国网约车市场已经是处在绝对垄断地位，从此之后，网约车或者说是共享出行领域将会陷于平静，然而这种平静也仅仅是持续了一年，当初感觉已经天下无敌的滴滴，现在却成了所有人的敌人！而且还有地位不保的隐忧。



共享出行领域狼烟再起 反滴滴联盟的出现（图片来自baidu）

滴滴出行帝国的诞生

2014年左右，国内网约车市场突然兴起，其中最大的几家有，滴滴打车、摇摇招车，快的打车等，基本上是三分天下的局面。但是随着摇摇招车在2014年中终止所有服务器运行，国内打车市场上开始呈现，“南有快的，北有滴滴”的局面，并且一直持续到2015年。

滴滴打车于2015年2月14日成功将快的打车收入囊中并于同年9月正式更名为滴滴出行，至此国内网约车市场完成了一轮大洗牌。可是滴滴没有想到是，来自国外Uber却在滴滴跟快的打得火热时，快速壮大，至此国内网约车市场出现滴滴出行和Uber双寡头的局面。

就这样时间到了2016年8月，滴滴出行确认收购Uber中国。至此滴滴出行无疑成了国内网约车市场绝对的市场领导者。

不过滴滴并没有停下自己扩张的脚步，在国内，滴滴还收购了考拉班车，由滴滴巴士接管运营。另外，滴滴CEO程维还是实时公交 APP“车来了”的股东之一，该产品可以检测公交到站的时间以及公交路况等信息。

当共享单车火爆的时候，滴滴也趁机拿下了ofo，成为了其大股东。共享单车作为 3 公里内的短途出行方式，正好可以补齐滴滴缺少的一块木板，形成完整闭环。

在国外，滴滴投资了Uber的最大竞争对手 Lyft，并且滴滴出行还与 Lyft 完成产品打通，即“滴滴海外”正式上线。另外，滴滴出行还投资了东南亚地区的领先出行平台 GrabTaxi，印度规模最大的移动出行平台 OlaCabs，以及巴西最大的本地移动出行服务商 99 Taxis。

至此， 经过一系列的并购整合和业务扩张，滴滴的出行业务已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，甚至是企业用车。最后滴滴给自己定的目标是建立共享出行全球合作框架，要服务全球。

反滴滴联盟的出现 出行领域狼烟再起

滴滴的出行业务已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，企业用车、甚至是共享单车。滴滴现在手里除了有大量的用户交易量，还有诸多的车辆信息，以及司机，因此金融支付也是滴滴看中的，有传闻称，滴滴将会收购一九付，届时滴滴也就基本上完成了智能出行领域的闭环。

可就在这紧要关头，出行领域狼烟再起。首先是平静许久的网约车领域，作为滴滴程维好哥们的美团王兴，在毫无征兆的情况下，在2017年10月上线了美团打车，而南京成为了美团打车试点的第一座城市。

美团在2018年开年就正式在全国七大城市上线打车接口，包括北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。虽说美团打车现在正受限于拍照问题，致使打车业务不能按时上线，但是这已经给滴滴提了一个醒，网约车领域滴滴并不安全。

另外陷入“提现难”风波的易到也正在逐渐恢复中，当前易到用车被韬蕴资本接盘后，已经逐渐恢复元气。并且一开始就使出杀手锏，宣布2018年1月1日起，将平台四大车型之一的Young车型变为易达车型，并在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7 个城市下调易达车型车主端佣金，佣金比例调整为5%。而当前网约车佣金比例则是21%的水平。

这就是说，美团和易到正在逼着滴滴就烦，把滴滴重新拉回到网约车补贴大战的时代。

不仅如此，BAT对于出行的关注度又有多升温，特别是面对共享汽车这个在2018年极有可能成为下一个风口的项目都在积极布局，用以削弱滴滴在智能出行方面的优势。

首先是作为腾讯背景的摩拜已经不在局限在3公里以内出行方式，而是与一汽合作，将目光投向了共享汽车领域。

滴滴自家的ofo也是不老实，目前正在想着脱离滴滴管控。据接近ofo的知情人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，并且将开展共享汽车业务。

此时的滴滴为了自保，也在共享汽车领域推选出滴滴分分租服务。与此同时滴滴还复盘小蓝单车，给自己加了一道保护屏障。

没有一点征兆 出行领域为何会狼烟再起？

出行领域狼烟再起这与“无人驾驶+”兴起有关。 如无人驾驶结合共享汽车，那么今后我们出行将会发生巨大变化，届时城市出行将会是“车找人”，而不是现在的“人找车”，它们数据共享，自动选择最经济的路线，让你最快速到达目的地，不会违纪、不会超速，保证安全。可以说未来，城市里面的车辆除了少数私家车，其余则全部都会是无人驾驶共享车辆。

目前,百度跟阿里巴巴都在积极布局无人驾驶技术。如百度在CES宣布，正式推出Apollo2.0，并且向用户正式开放。百度计划在2018就会量产无人驾驶汽车，首先投放的领域将会公共交通领域。

面对这个未来出行趋势，滴滴CEO程维曾表示：滴滴未来将打造成人工智能公司，以实现两大目标，一个是共享汽车、新能源；另一个是无人驾驶。另外2017年底，滴滴在硅谷成立无人驾驶研究室。

反观现在出行平台级景区与规范和成熟。如滴滴Uber等，他们的手里拥有有大量的用户以及交易量，还有诸多的车辆信息，以及司机。这就是发展“无人驾驶+共享出行”的基础。 因此可以说，出行领域的竞争才刚刚开始。无人驾驶解决方案公司、汽车共享出行平台、甚至是汽车厂商等多方将会再次加入到出行领域的洗牌当中去，这中间既是同盟合作，更有弱肉强食。

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