iPhone X买一送一也无用 今秋恐将停产

为了纪念iPhone产品上市十周年，苹果推出了全新产品——iPhone X。集全面屏、Face ID等诸多新特性的旗舰机型却并没有为苹果带来可观的销量。抛开定价不菲的原因不说，iPhone X曝出的识别问题，屏幕失灵及维修费用过高，无疑都很大程度的影响了该机的销量。



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美国运营商T-Mobile为了促进销量，更是推出了iPhone X买一送一的活动，但即便是这样，iPhone X在国外的销量也并不能让人满意。但如果是国内运营商有这样的活动，效果应该会比国外好，毕竟苹果在国内的粉丝基数很大，而且还有信仰加成。



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在iPhone X全面遇冷的情况下，苹果并没有选择降低iPhone X的售价来促进销量，只不过有消息表示，iPhone X或将在今年秋季停产来结束这种尴尬的局面。



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总的来说，iPhone X第一季度的销量只有1800万，并没有想象中的那么好，iPhone X“齐刘海”的设计无疑是要背一大口锅的。如果苹果出一款抹掉“刘海”再把摄像头做平的iPhone X，其销量应该会更好。至于结果如何，还是让我们期待今年的秋季发布会吧。

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