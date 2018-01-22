库克谈iPhone上瘾：主要怪社交媒体

据Apple Insider报道，库克目前正在欧洲积极推进苹果公司的“学习编码”课程，这项课程会在欧洲将近100所大学中推行。库克在英国的“哈洛大学”（Harlow College）的课程活动上，还简短地提到了最近被激烈讨论的iPhone上瘾问题，他似乎将其归咎于社交媒体和技术的过度使用上：“我没有孩子，但是我对于我侄子还是设立了一些边界的。有些东西我不希望他碰，比如社交媒体。”



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库克对远离社交媒体的观点没再深入阐述，但提及苹果近期涉及的编程教育领域方面，他明显直白的多：“如果你需要做选择的话，我认为学习好编程比去学门外语要重要的多。编程是一门全球化语言，它可以让你和全世界70亿人去沟通。”





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虽然库克是在为苹果的“大学编程课”站台。但笔者认为身处互联网时代的我们，也该逐渐意识到编程这件事对于我们和下一代的意义所在。过去20年，英语在我国的地位之高不言而喻，从小学课程到大学四六级，任你学的好赖最终谁也躲不了。





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但今天，随着科技的发展语言已经不再是沟通的阻碍，我们开始越来越离不开手机和网络。而代码正是构成这一切的源头，它终将成为我们未来与世界连接的新方式。也许，我们之前被家长念叨了很多年的“学好数理化”，在我们嘴里要改成“学好敲代码”了。

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