【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，苹果因为降频门的关系而被意大利反垄断部门进行调查。不过，这样的事件似乎也牵涉到了三星，三星同样被列入调查名单。就在今天，三星正式否认了意大利反垄断部门的指控，并会接受他们的调查。



三星否认会出现降频问题：全力配合调查（图片来自于谷歌）

三星在声明中表示，他们并没有通过软件更新来降低产品在整个周期内的性能，不过他们也会全力配合意大利竞争管理局的调查，来证明自身的清白。一些分析人士认为，三星的创新体现在智能手机的表现形式，而苹果则更注重于引入更好的硬件，这也是他们面对“降频门”不同反应的原因。

对于三星来说，近期最重要的事情莫过于即将发布的Galaxy S9。随着2月MWC2018大会的临近，有关三星新旗舰Galaxy S9的消息也越来越多。近日三星电子中国区总裁权桂贤在接受采访时表示，Galaxy S9在中国地区的售价很有可能成为全球最低。

权桂贤认为，为了优待中国用户，虽说手机的不少物料都在上涨，但S9在国内定价会是全球范围内最低的。由此可以看出，三星希望价格下降之后可以进一步促进S9在国内的大卖。这款手机将搭载骁龙845处理器，也是他的一个重要亮点。





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