iPhone X即将停产，太贵了真的卖不动！

iPhone X从11月3日首售之后，到现在也不过3个月的时间。如果是以往的iPhone手机，那么一定还是在热销的阶段，而作为三年来改变最大的iPhone X手机，却好像早早的进入了冰冷期。市场价一跌再跌，依旧不见太多的人买，和往年iPhone的火爆热销有着鲜明的对比，或许是iPhone X实在太贵，真的卖不动！



iPhone X

首先在美国市场，由于iPhone X的过高定价，使得iPhone 7和iPhone 8的销量大增，而且也不同程度的刺激了两年前发布的iPhone 6S的销量。

在国内，iPhone X的销量也就在发售的前两个月还行，后期销售疲软。并且著名分析师郭明錤在一份报告中显示，根据最新的产业链消息，由于iPhone X市场销量不好，导致成产订单削减。并且预测，可能在18年秋季发布最新的iPhone之后，直接下架iPhone X！这和之前需要过两三年才淘汰一款iPhone的节奏有着明显的区别。





iPhone X

同样来自CLSA的分析师称，iPhone X在2018年第一季度几乎不会出现较大的增长，迫切想买iPhone X的用户几乎都已经拿到手机了，剩下的用户几乎都是因为iPhone X过高的售价而持续观望，高达1万元的256GB的iPhone X哪怕掉价1000元，依旧不可能打动这些用户，实在是太贵了，而苹果唯一的希望可能就是在2018年发布一款LCD屏幕的廉价版iPhone X，预计这款6.1寸的iPhone X售价在6000元左右，同期还可能发布一款iPhoneX Plus。





iPhoneX Plus



iPhoneX Plus



6.1寸的iPhone X



苹果今年在国内过的真的是不如意，频繁爆出各种问题，特别是最近还未消退的“降频门”事件。已经对国内的老iPhone用户心里造成了难以弥补的创伤，系统也是只能升级，哪怕卡了也不能降级，只能通过更换最新的iPhone来解决，至于更换电池来解决iPhone的流畅度问题基本是没有多大的影响。





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